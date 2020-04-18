【新冠肺炎】美國情報界檢視病毒是否自中國實驗實意外流出

美國全國廣播公司（NBC）在報道中引述一名專家稱，病毒來自武漢動物市場在某些領域已失去支持，部分原因是早期的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人並無與市場有關連。

有美國情報部門現任和前任情報官員告訴NBC，美國情報界正在研究導致全球大流行的冠狀病毒是不是意外地從中國研究蝙蝠疾病的研究實驗室出現。

美國官員說，情報機構已排除冠狀病毒是人為製造的。但官員說，已知病毒起源於武漢一個軍事和民用實驗室，當中的科學家持續在進行冠狀病毒的研究。 他們說，情報機構已經收集並正在權衡其中一個實驗室的一名員工可能意外受感染、並將病毒帶出去的證據。

一名美國官員稱：「這是一個可能的情況，儘管它不是最有可能的情況。」

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美國全國廣播公司節目Today向國防部長埃斯珀（Mark Esper）問到有關情報時，他說：「這是一些我們現已密切注意一段時間的事」他並補充說，調查結果迄今「尚無定論」。

曾為美國疾病控制和預防中心（CDC）效力的瓦爾德曼博士（Dr. Ronald Waldman）說，病毒來自動物市場的理論在某些領域已失去支持，部分原因是早期受感染的病人與市場並無連繫。瓦爾德曼亦是美國喬治華盛頓大學（George Washington University）的公共衛生專家。