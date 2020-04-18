【新冠肺炎】世衛：沒有證據顯示病毒抗體能帶來免疫力

包括美國及英國在內的國家提倡在國內進行大規模的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒抗體測試，以便政府規劃抗疫工作，以及讓有抗體的人重過正常生活。不過世界衛生組織（WHO）4月18日就這個說法予以提醒。

+ 3 + 2

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）在瑞士日內瓦出席記者會時指出，即使測試能證明一個人曾患新冠肺炎，都不保證此人今後免疫。他說：「沒有人肯定一個有抗體的人是完全能免於再度患病以及受到感染。」此外他也說：「有些測試存在敏感度的問題，它們可能提供假陰性的結果。」

世界衛生組織流行病學家克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）亦談及這個議題，稱很多國家在暗示利用快速診斷性的血清學測試工具，能做到它們所想的免疫措施，「但現時沒證據顯示，血清學測試能顯示一個人有免疫力，或是能讓此人免於再度感染。」

她說：「這些抗體測試將能夠測量血清陽性率（seroprevalence）的水平——但抗體水平並不意味有抗體的人意即免疫。」

她說，初步證據沒顯示有大量的人在感染病毒後產生抗體，意思是能做到「群體免疫」的機會不高。