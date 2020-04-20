【新冠肺炎・最新措施】韓國4月20日起放寬部分社交距離限制措施

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

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韓國：政府4月19日表示，將限制社交距離措施延長至5月5日，但決定4月20日起放寬部分限制，建議將對宗教、娛樂、室內體育設施和補習班等4大場所的「暫停運營」，改為「限制運營」建議。

上述設施必須嚴守對出入人士測量體溫、保持人與人之間距離，以及禁止使用公用物品等防疫指南。在教堂，教徒之間必須保持距離，不准共餐、交談。在健身室等室內體育設施，人與人之間亦須保持一定距離。

西班牙：西班牙首相桑切斯（Pedro Sánche）4月18日發表講話時說，政府將向國會請求將國家緊急狀態進一步延長2周至5月9日。但從4月27日開始，政府將視各地區情況對一些限制性措施予以放鬆，如在一定條件下允許12歲以下兒童出門散步等。

桑切斯預計，西班牙到5月份將能「開始緩慢地向著恢復正常生活前進」。他表示，政府將逐步謹慎地解除禁令。

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加拿大：總理杜魯多（Justin Trudeau）4月18日宣布，連接美國的邊境會延長封閉30天，以保障雙方民眾安全。美加兩國在3月同意封閉邊境，禁止所有非必要往來。有關措施原定4月21日到期，杜魯多表示，渥太華與華府達成協議，決定延長措施30天。

伊朗：伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）4月19日在Twitter發文，更在推文中標籤美國總統特朗普（Donald Trump）稱伊朗會在幾個月開始出口呼吸機。同時他寫道，所有人需要做的就是停止干涉他國事務，尤其是伊朗事務。同時，伊朗絕對不會接受任何美國從政人士的建議。

圖為4月14日南非約翰內斯堡小鎮索韋托一間殯葬公司與相鄰的焊接店。在南非，被視為非必要的商業活動都已暫停，協助防止疫情擴散。（AP）

墨西哥：總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）4月16日表示，國內低感染率地區民眾的生活5月17日能夠回復正常。他又說，只要國民繼續遵守所有措施，全國其他地區的教育活動及所有生產活動會在6月1日起重啟。

緬甸：仰光地區政府宣布4月18日開始實行宵禁，民眾每天晚上10時至翌日早上4時禁止外出，目的是避免疫情擴散以及減少罪案發生。

緬甸曼德勒省（Mandalay）及實皆省（Sagaing）已於上周開始實施宵禁令。

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美國：紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）4月17日宣布取消5月所有大型活動，包括音樂會、節慶和其他所有非必要活動，6月的活動也視乎情況或需要取消。州長科莫（Andrew Cuomo）4月16日已經宣布延長封鎖措施至5月15日。

總統特朗普（Donald Trump）4月16日正式公布指引，分階段重啟經濟。特朗普稱，假如有州份在條件許可下，最快可以在17日開始實施首階段解封，又指在29個州份可以盡快重開。

印度：新德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）19日宣布，20日德里的封鎖將繼續施行。在4月27日舉行檢討會議前都不會有任何放鬆。此前，印度中央政府宣布延長全國封鎖至5月3日並推出指引，部分地區在4月20日之後可視情況逐步放寬封鎖。

他說德里有11個區而所有區都是疫情熱點，根據中央政府的意見，受病毒污染的地區都不能放寬政策。

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