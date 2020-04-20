【新冠肺炎】特朗普要求生產大量採集棒　冀派員進入中國調查

美國總統特朗普（Donald Trump）4月19日舉行記者會，表示將動用國防生產法生產用來摘取檢測樣本的棉花棒，同時說明未來將與國會討論更多經濟支援州分的方案。

新型冠狀病毒：攝於4月19日，特朗普在記者會上稱將動用國防生產法要求生產更多棉花棒。（Reuters）

特朗普表示會動用國防生產法，要求一間美國公司生產更多的棉花棒。特朗普稱政府對這家公司感到「困難」，但沒具體說明是什麼。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，這家公司總部位於緬因州的Puritan Medical Products，專門生產高質素棉花棒。美國為增加檢測數需要大量採摘唾液樣本的長條棉花棒，過去已有美媒報道指有醫療設施因棉花棒不足，影響檢測運作。

特朗普表示，他贊成為地方政府提供更多的援助，但說明指將會待未來提交國會，而不是目前正在審議的援助方案。美國國會最近正審議共4,000億美元的經濟支援方案，主要用作支援中小企業在疫情打擊下重啟運作，預料議案可於未來數日內通過。

特朗普又重申，他希望能派員進入中國調查有關北京有否隱瞞或拖延通報疫情，並稱他已在很久前一直聯絡中方。特朗普過去多次指責中國拖延通報疫情，令病毒在美國以至全球爆發。

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