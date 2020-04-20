【新冠肺炎】英名嘴評老友特朗普：幾乎每個層面都使美國人失望

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國持續蔓延，美國總統特朗普好友、英國知名主持人摩根（Piers Morgan）4月19日接受美媒訪問時談及特朗普處理疫情的表現，形容他幾乎在每個層面都使美國人失望。

新冠肺炎：摩根與特朗普已認識十多年。圖為他們2010年在紐約出席活動的合照。（Getty）

摩根當日接受美國有線新聞網絡（CNN）清談節目《Reliable Sources》訪問，指出疫情當前，總統與任何領導人都必須保持冷靜及展現權威，他們要誠實、準確告訴人民事實，並有能力展現同情。

他形容，特朗普幾乎在所有層面上都使美國人失望，又批評特朗普將白宮記者會變成一個自我強化與合理化的個人集會一樣。

摩根直言，現在重要的是拯救美國人生命。他又對特朗普喊話：「如果你不再以自己為中心，而是以美國人為中心，並且表明你對他們的關心超過自己，那麼你將獲勝。相反，如果你繼續為自己而做，繼續玩弄愚蠢的政治，繼續因選舉目的針對民主黨州長，那麼你將在11月的大選失利。」

摩根是特朗普支持者與老友，二人已認識十多年。2008年特朗普主持處境真人騷《飛黃騰達》（The Celebrity Apprentice）時，任職英國小報編輯及節目主持的摩根就是參加者之一。

特朗普上任後曾多次接受摩根訪問，後者亦曾在多個專欄中為特朗普辯護，但同時會直斥其非。