加拿大新斯科舍省槍擊案　冒警槍手曾認捐假牙充滿愛心

加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）發生該國有史以來最大規模的槍擊案後，警方4月19日證實已把槍手擊斃。冒警犯案的51歲沃特曼（Gabriel Wortman）是一名假牙技師。

4月19日早上之前，沃特曼的家人、朋友、舊同學及客戶都認為他們很了解他，直至當天中午，沃特曼成為全國皆知的兇手，令他們十分驚訝。

↓↓↓更多與槍擊案有關的圖片，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

事發於18日晚10時30分左右，沃特曼在小鎮波塔皮克（Portapique）開槍。沃特曼行兇時身穿警員的服裝，駕着一部警車。案件造成17人死亡，當中包括一名在加拿大皇家騎警隊（RCMP）工作23年的女警。

加拿大警方發布兇徒的照片後，有美國及加拿大媒體發現他曾在2014年於CTV Atlantic的節目亮相。

當時一名癌症康復者失去牙齒，卻無法負擔訂製假牙費用。沃特曼提出幫她免費製造一副新的假牙。他說：「我對她深感同情。人們有很多方法可以獲得假牙，但看來真正需要它們的人卻被遺下。」

大學好友：他總是對自己感悲傷

現於新不倫瑞克（New Brunswick）工作的喜劇演員及電視節目主持人Candy Palmater說，她對沃特曼的善舉不感到意外。她說在兩人1980年代於新不倫瑞克大學就讀時，他是她的好朋友之一。

她說兩人相遇時，她已知這名男生需要朋友，「所以我跟他交朋友」。她說自己大部分朋友都不喜歡他，但她不理。

兩人有整整一年經常一起行動。他們畢業後，即是1990年代初期起，兩人的人生走上不同軌道，之後就疏遠了。

她回憶起大學時期的他，稱其他人對他並不好。此外她指他總是對自己感到悲傷，但對昔日好友竟會傷人非常震驚。

認識沃特曼的朋友和客戶都說，難以將連續開槍殺人的兇徒跟他們平時的他聯想在一起。（沃特曼facebook帳戶）

高中舊同學：他是非常好的人

在他曾就讀的Riverview High School（暫譯：里弗維尤高中）1986年畢業紀念冊中，刊載了他的資料，形容他會用其本田XR 500R越野電單車做出後輪平衡特技。他會跟朋友去滑雪。他不喜歡冰冷的天氣以及英文課。

在一個現在令人看來心寒的段落中，暗示他將來有意加入紀律部隊：「加布（Gabe，沃特曼暱稱）將來的職業包括成為警員。」

沃特曼其中一名舊同學布拉什（Lisa Brush）在Twitter發文說，他是一位很棒的朋友以及非常好的人、常常微笑、一向仁慈。她對案件感到震驚。