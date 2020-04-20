德國《商報》評論：多國追究新冠肺炎疫情責任　會削弱中國地位

德國媒體分析，國際社會對中國應對疫情的作法並不信任，隨著各國紛紛要求追究責任，將對中國的國際地位帶來威脅。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）蔓延造成全球巨大經濟損失，繼美國、英國、澳洲等國後，德國也出現要求中國負責的呼聲。

德國外長馬斯（Heiko Maas）17日呼籲中國協助調查病毒的源頭，「未來幾天和幾周，中國將有足夠的機會證明他們有多透明」。

負責對外援助的德國聯邦發展部長米勒（Gerd Müller）19日也表示，中國在尋找病毒源頭時必須「完全透明」，他批評中國與國際社會交換武漢病毒資訊時動作太慢。

德國《商報》（Handelsblatt）在評論中分析說，這個病毒會造成世界政治的重整。而有關疫情危機中失誤的討論已展開。中國對疫情爆發的反應太慢，也太遲通知其他國家，疫情過後，多個國家會追究責任，這會對中國的全球地位構成負擔。

《商報》指出，不僅美國總統特朗普（Donald Trump），印度和巴西的領導人也指責中國，澳洲亦要求對疫情源頭進行獨立調查。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月16日在接受英國媒體訪問時被問到中西方應對疫情的問題。他認為，中國處理疫情有灰色地帶，發生一些外界不知道的事。這些討論都會傷害中國的聲譽。