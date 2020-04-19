【新冠肺炎】德《圖片報》指習近平危害世界　中方斥是政治誣衊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，德國最大報《圖片報》（Bild）近日與中國展開罵戰。《圖片報》總編輯賴歇爾特（Julian Reichelt）4月16日發表公開信，批評中國國家主席習近平危害全世界和平，又指中國有心隱瞞疫情。中國駐德國大使館同日發聲明表示強烈抗議，又斥該報是政治誣衊。

新冠肺炎：賴歇爾特發表公開信，批評中國國家主席習近平危害全世界。圖為他就公開信錄下片段，4月17日上載於《圖片報》網上版。（圖片報截圖）

《圖片報》4月15日發文指中國需為疫情負責，中國駐德國大使館隨即於翌日發聲明反駁，並指摘該報煽動民族主義。

賴歇爾特同日發表一封題為《中國國家主席習近平你危害全世界》的公開信，指出習近平與中國政府及科學家早就知道冠狀病毒具有高度傳染性，卻把全世界蒙在鼓裏。

他又認為，當西方研究人員問及武漢情況時，中國高官置之不理，「在自尊心及民族主義作祟下，你閉口不說實情，因為你認為這是國家恥辱。」

賴歇爾特又斥習近平靠監控系統維持統治，形容習近平「監視每人一舉一動，卻拒絕監視境內有病毒的濕街市。你封鎖所有批評統治的報紙網頁，卻不封鎖販賣蝙蝠湯的攤販。」

信中寫道，習近平危害人民及全世界，又指監控就是剝削自由，國家不自由，就沒有創造力。

新冠肺炎：中國駐德國大使館17日指，賴歇爾特的公開信是再度政治誣衊中國。圖為3月12日上海一名婦女路過習近平的肖像。（Reuters）

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中方表示堅決反對

賴歇爾特又指出，中國駐德國大使館日前對該報喊話，是因為該報問及中國應否支付全球因疫情遭受的經濟損失。中國駐德國大使館17日稱，賴歇爾特的公開信，是再度政治誣衊中國，重彈不實論調，中方表示堅決反對和強烈抗議。

大使館指出，中國不需要外界任何人指手畫腳，希望《圖片報》停止拿疫情做政治文章。