【新冠肺炎・措施】美國南部多州放寬限制　普京警告疫情未見頂

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

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美國：南卡羅來納州、田納西州和喬治亞州4月20日分別宣布放寬限制措施。南卡羅來納州的非必要零售購物商店將會重開。田納西州的居家令4月30日屆滿後不會延長，商店下周可以重開。喬治亞州部份非必要商店4月24日起重開。

俄羅斯：總統普京4月20日在俄羅斯衛生和流行病情況視像會議上表示，俄羅斯整體上完成了應對新冠疫情第一階段的任務，但疫情高峰尚未到來。他說，雖然預防措施可能減緩一些地區的感染情況，但病毒還在俄羅斯繼續蔓延，而且情況十分複雜。傳染病專家預測疫情的高峰即將到來，俄羅斯將採取一切措施來應對疫情平台期的巨大挑戰。

韓國：政府4月19日表示，將限制社交距離措施延長至5月5日，但決定4月20日起放寬部分限制，建議將對宗教、娛樂、室內體育設施和補習班等4大場所的「暫停運營」，改為「限制運營」建議。

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西班牙：西班牙首相桑切斯（Pedro Sánche）4月18日發表講話時說，政府將向國會請求將國家緊急狀態進一步延長2周至5月9日。但從4月27日開始，政府將視各地區情況對一些限制性措施予以放鬆，如在一定條件下允許12歲以下兒童出門散步等。

加拿大：總理杜魯多（Justin Trudeau）4月18日宣布，連接美國的邊境會延長封閉30天，以保障雙方民眾安全。美加兩國在3月同意封閉邊境，禁止所有非必要往來。有關措施原定4月21日到期，杜魯多表示，渥太華與華府達成協議，決定延長措施30天。

伊朗：伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）4月19日在Twitter發文，更在推文中標籤美國總統特朗普（Donald Trump）稱伊朗會在幾個月開始出口呼吸機。同時他寫道，所有人需要做的就是停止干涉他國事務，尤其是伊朗事務。同時，伊朗絕對不會接受任何美國從政人士的建議。

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印度：新德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）19日宣布，20日德里的封鎖將繼續施行。在4月27日舉行檢討會議前都不會有任何放鬆。此前，印度中央政府宣布延長全國封鎖至5月3日並推出指引，部分地區在4月20日之後可視情況逐步放寬封鎖。

他說德里有11個區而所有區都是疫情熱點，根據中央政府的意見，受病毒污染的地區都不能放寬政策。

日本：政府20日在臨時內閣會議上重新通過決議，將本月7日確定的總額108萬億日圓經濟刺激計劃的規模擴大至117萬億日圓。內閣會議同時還批准經修訂的2020年補充預算案。

依照之前經濟刺激計劃的現金補貼部分，日本政府原計劃向低收入和收入大幅下降的家庭發放30萬日圓現金補貼，預算約為4萬億日圓；新計劃補貼範圍擴大至全體國民，預算上調至12.9萬億日圓，是原計劃的3倍多。

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