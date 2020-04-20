【新冠肺炎】新加坡失守病患急增　外勞居住環境成最大原因

新加坡衞生部4月20日公布，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診數字新增1426宗，累積確診人數急增至8014人。新加坡在全球疫情爆發初期患者人數一直維持低水平，卻在近日突然「失手」，外籍勞工的惡劣居住環境成為最大原因。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月6日新加坡的西雅外勞宿舍大樓外的情況，公寓大樓已被劃為隔離區，禁止住客出入。（Reuters）

新加坡第二輪疫情爆發在4月初發生，並在近日愈來愈嚴重。在上周末18日確診患者達942人，數字在19日下降至596人，卻在20日急增至1426人，破單日確診記錄。而確診的患者中，絕大部分為外籍勞工。

新加坡面積比香港要少，接壤的亦僅只有馬來西亞的陸路邊境。在疫情爆發初期新加坡實施入境限制，加上嚴厲的隔離措施，讓新加坡成為防疫的榜樣。

然而近日的爆發暴露出新加坡的防疫漏洞：密集的外勞居所。新加坡約30萬的外勞主要來自中國、印度及孟加拉。他們住在新加坡人口密度最密集的地方：在一幢公寓大樓裏，每個單位可以住近20人，沒有獨立廁所，廁所是全部人共用的。全層200多人共用只有一個淋浴間的廁所，居住環境與「籠屋」無異。

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當局在20日新增5幢外勞居住的公寓隔離，禁止住客進出14日，目前新坡共有18幢公寓正實施強制隔離措施。有居住在大廈內的人表示狀況並不理想：「房間沒有Wifi也沒有冷氣。」「所有人都在看電視看電影過日子，儘量麻痺自己不去思考。」

目前當局無法追縱病毒到底從哪來，僅確認疫情集中發生在外勞居住的大廈及建築地盤。新加坡前外交官，現職律師的許通美在4月6日時曾在個人的Facebook上警告，外勞居所是一個計時炸彈，在如此緊密的居住環境，只要任何一人染病，都可能造成大爆發。