【新冠肺炎・美國】紐約州疫情緩和　單日死亡個案首次少於500宗

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）4月20日出席記者會時表示，紐約州4月19日新增478宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡個案。這是該州自4月2日以來，單日死亡個案首次少於500宗。

美國新冠肺炎疫情：美國紐約州疫情有下降趨勢。圖為4月20日，當地一間漢堡包店的告示牌顯示這間店鋪已在營業。（Reuters）

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紐約州是美國疫情最嚴重的州份，19日新增478宗死亡個案，累計14,347宗。這是單日死亡個案連續第6天下降。截至20日上午，該州的確診個案新增4,726宗，累計247,512宗，當天的單日新增確診個案數也是自3月21日以來最低。

科莫表示，儘管某些預測顯示疫情有下降趨勢，但仍然覺得州內死亡數字是「極其可怕地高」。

美國多個州份有民眾集會，促請地方政府解除因應疫情頒布的封鎖措施。總統特朗普（Donald Trump）已連續三天支持示威者。不過國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）表示，示威和抗議可能導致新增確診個案上升，使重開經濟變得更加困難。福奇稱：「除非我們讓病毒得到控制，（否則）從經濟上講，真正的恢復是不會發生的。」