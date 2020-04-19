【新冠肺炎・美國】多州有示威要求解封城市

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美國有民眾在4月18日舉行集會示威，促請地方政府解除因應疫情頒布的封鎖措施，要求「解放城市」。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月18日，示威者聚集在德克薩斯州奧斯汀的國會大廈外，要求解除封鎖措施。（Reuters）

法新社報道，估計有400人聚集在新罕布什爾州的康科德市（Concord），馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的州議會大廈外則約有200名示威者，而德克薩斯州奧斯丁（Austin）聚集了約250多人。他們高舉橫額，呼叫口號，要求解除封鎖措施。

總統特朗普（Donald Trump）17日在個人Twitter上，批評有州分的封鎖措施太嚴厲，要求「解放」密歇根、明尼蘇達及維珍尼亞州。早前在這些州分已發生零星示威，有指特朗普的言論激發不滿封鎖措施的人，誘發更多示威。

網民在社交媒體發起在馬里蘭、威斯康辛、維珍尼亞及賓夕法尼亞等州分舉行集會，幾個相關群組共有10萬名成員。分析指特朗普的言論變相支持民眾發起示威，目的是讓他提倡重啟經濟活動的政策，得以落實。

美國在18日新增2.5萬人確診，累積感染人數增至逾73萬人；死亡人數新增1,585人，累積死人數至近3.9萬人。

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