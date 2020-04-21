以色列結束政治僵局　內塔尼亞胡與甘茨合組政府應對疫情

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月20日與藍白黨（Blue and White）領袖甘茨（Benny Gantz）達成協議籌組聯合政府共享權力，並共同應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，同時結束長達超過一年的政治僵局。

為應對新冠肺炎疫情，以色列執政黨利庫德集團4月20日與藍白黨組成聯合政府。圖為藍白黨2月18日掛在特拉維夫的競選宣傳海報，上面有總理內塔尼亞胡（右）和甘茨（左）的相片。（Reuters）

↓↓↓想看以色列民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

由內塔尼亞胡領導的利庫德集團（The Likud Party）和藍白黨4月20日發表聯合聲明，宣布組建「緊急政府」，結束將近一年半的政治僵局。雙方合組政府明顯是為了應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

內塔尼亞胡將繼續出任總理，甘茨則擔任國防部長。18個月後，內塔尼亞胡將移交權力，由甘茨接任總理職位。疫情過後，以色列將組成國內史上最大的內閣，有36名正部長和14名副部長。

以色列自2018年12月起一直由看守政府領導，2019年舉行3次選舉都未能成功籌組政府。