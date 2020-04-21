金正恩罕有缺席太陽節活動　據報血管發炎接受手術

韓國《每日朝鮮》4月21日報道，朝鮮最高領導人金正恩4月12日由於接受心血管手術而缺席朝鮮多項重大活動，目前正在休養。

報道稱，金正恩4月12日在位於平安北道妙香山附近的金氏家族專用醫院香山醫院接受心血管手術，目前在香山別墅休養。為金正恩手術進行手術的大部分醫療團隊成員19日已經返回平壤，目前只剩下部分人持續觀察金正恩的恢復情況。

金正恩並未參加4月15日朝鮮重大節日「太陽節（朝鮮前最高領導人金日成誕辰紀念日）」訪問錦繡山太陽宮的活動，也並未出席4月12日舉行的朝鮮第14屆最高人民會議第3次會議。

外界曾推測金正恩或許是考慮到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而減少外出，但金正恩自2012年成為朝鮮最高領導人後首次缺席祖父誕辰周年紀念活動，令外界猜測他是否因身體狀況出現異常而無法公開露面。

有關人士透露，過度吸煙、肥胖和過度勞累一直困擾着金正恩，導致2019年8月起心臟相關血管發炎。由於白頭山氣壓低，2019年金正恩多次訪問白頭山亦令身體狀況不斷惡化。不過金正恩對上一次前往白頭山已經是12月，因而也有猜測指今次情況惡化是因為金正恩頻頻視察軍事設施。

報道還稱，金正恩接受手術當天，一架直升機從平壤飛出，金正恩專用車輛也駛離平壤。意味金正恩有機會在4月11日出席朝鮮勞動黨中央政治局會議後，於12日接受手術前幾小時才離開平壤。

消息人士指出，飛機和專車同時出現是為了保障金正恩的人身安全，因此無法確定金正恩究竟是使用何種交通工具前往妙香山，屬一級機密。