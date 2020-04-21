【新冠肺炎】特朗普：暫時禁止移民入境美國　保障國內就業

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美國總統特朗普（Donald Trump）4月20日表示，鑒於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，將簽署行政命令暫時禁止移民入境美國，保障國內就業。

美國新冠肺炎疫情：美國總統特朗普4月20日推文指，自己將簽署一份暫禁移民入境美國的行政命令，並稱這是鑒於疫情來襲。美國是全球疫情最嚴重的國家，圖為一名護士當天在加州歐文示威，稱他們需要更多的N95口罩和防護裝備。（Reuters）

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特朗普在Twitter推文稱：「鑒於隱形敵人（Invisible Enemy）的攻擊，以及有必要保障我們偉大美國公民的工作機會，我將簽署行政命令，暫停移民進入美國。」

特朗普沒有詳細講述命令會影響哪些移民計劃。白宮也未立即就推文作出闡釋。疫情影響下，國務院幾乎所有的簽證工作都已經暫停多周，當中也包括移民簽證。

美國有超過78萬人感染新型冠狀病毒，逾4.2萬人喪生。

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