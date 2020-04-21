任正非接受美媒採訪：華為成功首先要感謝特朗普

華為創始人任正非於3月25日接受美國《華爾街日報》的採訪。華為「心聲社區」於4月20日刊發採訪摘要。

華為遭美國打壓後，任正非公開亮相發聲的頻率有所增加。圖為2020年1月21日，任正非出席達沃斯世界經濟論壇。（AFP）

亞洲商業編輯NeilWestern問：「任先生，非常感謝您抽出時間再次跟我們交流，很遺憾這次我們無法到現場跟您面對面交流。由於新冠疫情，很多人只能在家遠程辦公或在家隔離，希望您一切安康。您能跟我們分享一下這次疫情對華為的業務造成了哪些影響嗎？」

任正非稱，「這次疫情對我們的生產、銷售、交付是有一定的影響的。我們公司是從2月1日開始上班的，工期上沒有耽誤，員工陸陸續續到達，從最初70%、80%、90%……逐步到達了一定比例。主要是有些地區還在封閉隔離中，部分員工不能完全到齊。當我們復工能力達到90%的時候，有些配套廠家生產數量還是提升不上來，疫情對他們有影響。很多小公司、小工廠沒有衛生防疫條件，當地政府不允許他們開工。我們就幫他們解決防疫問題，幫助他們說服當地政府，在確保健康安全的情況下，讓他們開工。此外，國際物流也有影響，現在國際航班數量大幅度減少，空運費用上漲3倍至5倍，這對我們有影響，預測一季度計劃有適當下降，估計年度計劃不會有影響。」

NeilWestern問：「回顧2019年，在您看來，華為取得的最大成就是什麼？是不是英國允許華為參與5G網絡建設的決策？如果是的話，華為在決策達成過程中扮演了什麼角色？」

任正非表示，「2019年我們取得很大成功，首先要感謝特朗普（Donald Trump）先生。因為他在全世界有那麼高的威望，他那麼重視華為，本來很多人不知道華為，或者將信將疑，特別是中國也有一部分人不相信華為，覺得華為是不是在忽悠。特朗普「舉棒一打」，別人就覺得華為原來還這麼厲害，還不趕快買華為的設備，還等到什麼時候？應該是特朗普先生幫了我們大忙，這一點我們要感謝他。」

任正非稱，「我們公司本來也是散趴趴的公司，因為幾十萬人很難凝聚得起來。 戰略部起草了公司的願景和使命：「把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界」，希望統一員工的意志，這些口號其實華為員工也不一定都相信，也不一定都足夠努力。但是特朗普一打我們，所有員工都知道死亡快來了，如果不努力我們一定會死掉的，嚇得每個人都很努力。基層太努力了，導致這個「車子」跑得太快了，我總是覺得要踩剎車，不能允許他們跑太快，否則會把這個公司拉斷的。這樣基層有很大的幹勁，我們高層有很大的冷靜，這就是我們勝利的基礎。」

NeilWestern問：「您認為經過特朗普的打壓後，歐洲、澳洲和新西蘭等國家和地區是否意識到了華為的實力？相比打壓前，他們是否更加認可華為是一家技術巨頭？」

任正非稱，「應該說是有影響，澳洲、新西蘭、美國……並不相信我們，他們的一些運營商可能也受到影響，但也是博弈。有些客戶還是信任、了解我們的，因此我們有穩定增長的信心。」