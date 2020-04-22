【新冠肺炎・最新疫情】新加坡連續3天增逾千確診　累計病例破萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月22日上午6時38分，全球新增確診病例88,785個，累計確診病例為2,561,044個，新增死亡病例6,998個，累計死亡病例176,984個。全球痊癒人數累計有679,819人。

新加坡：衛生部4月22日表示，截至當天中午，新增病例為1,016宗，這是當地連續第三天新增確診超過1,000宗。當地總病例突破1萬，升至10,141宗。衛生部表示，在新增的病例中，多數是住在外勞宿舍的外地勞工，另有15人是新加坡公民或永久居民。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月22日上午6時38分，美國確診個案增至823,786宗，新增39,187‬‬宗。死亡個案達44,845宗，增加2,707宗。痊癒個案達75,204宗。美國已有4,155,178人接受檢測。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月22日公布數據顯示，該國新增2,237宗確診個案，累計增至145,694宗。單日新增個案連續2日上升。死亡個案增加281宗，累計增至4,879宗。

印度：根據衞生部數據，截至4月22日早上8時，印度過去24小時新增1,383個確診病例，累計病例接近2萬個，增至19,984個。死亡個案新增50個，累計640個。全國有3,870人康復出院。

泰國：該國 4月22日新增15宗確診個案，累計增至2,826宗。單日新增個案呈現持續減少的趨勢。死亡個案增加1宗，累計增至49宗。

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意大利：民防局4月21日公布新增534宗死亡個案，為4月17日以來單日新高，累計增至24,648宗。新增確診個案從前一日的2,256宗增加至2,729宗，累計增至183,957宗。現有病例連續第2日下跌，從108,237宗減至107,709宗。留醫深切治療部人數持續減少，現有2,471人。康復人數從前一日的48,877人增至51,600人。

法國：衛生部4月21日公布新增531宗死亡個案，累計增至20,796宗。確診個案從前一日的114,657宗增至117,324宗，單日新增個案連續第2日上升，不過留醫患者人數連續第7日下跌。留醫深切治療部人數減至5,433人，為3月30日以來的新低，也是連續第13日下跌。

西班牙：西班牙4月21日公布新增430宗死亡個案，單日新增個案比起前一日的399宗略為增加，累計增至21,282宗。確診個案從前一日的200,210宗增至204,178宗。

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韓國：中央防疫對策本部4月22日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增11宗，累計確診案例數增至10,694宗。該國的單日新增病例再次跌至個位數，而且連續4天少於15宗。上一次單日新增病例個位數是19日，有8宗。死亡病例新增1宗，累計增至238宗。康復並解除隔離的病例新增64宗，累計8,277宗。

日本：日本國內4月21日新增390宗確診個案，其中123宗來自東京都，累計增至11,543宗。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達12,255宗。日本新增20宗死亡個案，累計增至296宗。其中4宗新增死亡個案來自東京都，2宗來自大阪府。

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