【新冠肺炎】加拿大兩專機赴華運送保護物資　遇物流問題空手而回

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月21日證實，政府派出兩架專機至中國運送個人防疫物資，但遇到上海飛往海外的防疫物資航班增加太多，導致地面交通擠塞，貨車無法及時交付，最終被迫空機回國。

加拿大廣播公司（CBC）4月21日報道稱，杜魯多表示，一架飛機為聯邦政府包機，另一架某省的包機，原定要運送一批個人防疫物資回國。

他提到，受到檢查站和檢疫等措施，防疫物資和到機場的物流都非常困難，再加上當局限制飛機在地面停留的時間，因此飛機無論是否滿載都要如期起飛。但他強調，加拿大政府在大多數情況下都可以確保所需物資。

加拿大政府採取措施建立採購個人保護物資網絡，駐華大使鮑達民（Dominic Barton）更將當地大部分使館及貿易辦事處的員工專注於搜購醫療物資。另外渥太華方面亦聘請兩間公司協助尋找合適的個人保護裝備製造商和物流、清關等工作。

當局希望這些措施可以為加拿大的前線抗疫人員提供數以百萬計的口罩和手套等，以及提升各地的抗疫能力。不過遇到這次阻滯，渥太華方面會在較後時間再次安排把物資運回國。

截至20日，加拿大共有37,382宗新型肺炎病例，造成最少1,728人身亡。