【新冠肺炎・措施】美國將暫停接收移民60天　西班牙取消奔牛節

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：美國總統特朗普（Donald Trump）4月21日表示，他會簽署行政命令，暫停接收移民60天，之後再審視是否再延長。措施會禁止像綠卡等尋求永久居留權的人士入境，但短期居留的申請就不受限制，以確保重要的醫療物資可以運用於美國公民身上，及保障受到新冠病毒疫情而失業的美國勞工市場。

南卡羅來納州、田納西州和喬治亞州4月20日分別宣布放寬限制措施。南卡羅來納州的非必要零售購物商店將會重開。田納西州的居家令4月30日屆滿後不會延長，商店下周可以重開。喬治亞州部份非必要商店4月24日起重開。

西班牙：北部城市潘普洛納（Pamplona）基於受疫情影響，4月21日決定取消原定7月舉行、一年一度為期8日的奔牛節（San Fermin Fiesta），為當地40年來首次。

新冠肺炎：新冠肺炎：新加坡的新冠肺炎疫情大爆發，新增病例多數是居住在外勞宿舍的工作簽證持有人。圖為4月20日當地戴上口罩外勞坐宿舍外。（Getty）

荷蘭：總理呂特（Mark Rutte）4月21日表示，禁止包括體育活動和音樂節等公眾活動措施，將延長3個月至9月1日為止，以免再爆發新一輪新型冠狀病毒疫情。

奧地利：總理庫爾茨（Sebastian Kurz）4月21日宣布，將進一步放寬「封城」措施，5月15日起將允許國內酒吧、餐廳、咖啡店、和教堂重新開放。店舖必須限制進入店內的顧客人數，消費者也必須用口罩或布遮住他們的口鼻。

德國：巴伐利亞州（Bavaria）政府4月21日宣布，取消原定9月19日至10月4日舉行的慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）。州長澤德（Markus Soeder）與慕尼黑市長會面後指，已確定舉行這活動的風險實在太大。

慕尼黑啤酒節被稱為全球大型民俗節日活動之一，本預料會吸引數百萬遊客前來。

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俄羅斯：勝利日閱兵儀式受疫情影響。普京4月16日表示，會將原定5月9日舉行的莫斯科紅場（Red Square）勝利日閱兵儀式延期。目前尚未公布更動後的確實日期。國防部紅星電視台（Zvezda）20日指，所有在莫斯科參與儀式綵排的士兵會被送回全國各地的常駐地，接受為期14天的隔離。國防部沒有說明，隔離措施是不是預防性質，或是有任何士兵已生病或在接受觀察。

印尼：總統佐科維多多（Joko Widodo）4月21日指，印尼會在5月穆斯林齋戒月結束時，禁止民眾從城市回鄉這項傳統。衛生專家曾警告，如果容許大量民眾在齋戒月後回鄉，可能會加速疾病傳播。印尼是全球穆斯林人口最多的國家，去年有1,950萬人在齋戒月後返鄉。

韓國：政府4月21日宣布下周起將針對違反居家隔離規定的人士實施佩戴「放心手環」（電子手環）的措施，具體方案最遲會本周末公布。違反居家隔離規定的行為包括擅自離開進行隔離的居所以及不接確認電話，但實施這項措施須獲得本人同意。政府對於不同意佩戴手環的人會加強監管，包括到其進行隔離的居所突擊檢查，以及透過電話詢問。