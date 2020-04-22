【新冠肺炎】美國暫停簽發綠卡　國安顧問：決定無政治考慮

美國總統特朗普（Donald Trump）4月21日正式宣布暫停簽發綠卡60天，保障國內就業。國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）接受霍士新聞頻道（Fox News Channel）訪問時指，特朗普的做法是將國民健康置於首位，無政治考慮。

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奧布萊恩表示，政府和總統嘗試用一切方法將美國人的健康置於首位，暫停簽發綠卡是其中一步，與特朗普1月29日在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）公共衛生危機初期禁止來自中國旅客入境沒有分別。

奧布萊恩也指，有關限制措施拯救數以千計、甚至數以萬計美國人性命。他提到，措施有卻遭到批評，其中一位總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）形容措施是仇外，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）提出法案阻撓禁令，但總統並非以政治為考量，而是從健康出發。

美聯社引述了解計劃的政府官員指，新措施只會影響申請就業綠卡的外國人，以及綠卡持有人的非美國居民親屬。申請直系家屬前往美國定居的美國人則不受影響。同時意味每年數以十萬的農工、醫護和軟件程式員等的非移民簽證將不受影響。美國2019財政年度簽發近100萬張綠卡，近半為美國公民的配偶、子女和父母。