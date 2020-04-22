【新冠肺炎】特朗普要求哈佛歸還撥款　校方拒絕並將全數援助學生

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美國總統特朗普（Donald Trump）4月21日表示，將要求哈佛大學（Harvard University）歸還新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）救濟撥款所得的資助。校方回應指，將保留860萬美元的撥款，全數用作向學生提供財政資助。

《波士頓先驅報》（Boston Herald）報道，擁有近410億美元捐款的哈佛大學根據國會通過的救濟方案，從高等教育緊急救濟基金獲得近900萬美元撥款。特朗普指，哈佛要歸還撥款，認為校方不應該收取資助，並指哈佛是全國甚至全球獲得最多捐款的其中一間學校。

哈佛大學澄清指，校方未有透過美國小企業管理局薪金保障計劃獲取任何資助，並指出資助是來自教育部，用來援助學生。聲明指，校方會將撥款全數用作向學生提供財政資助，不會用任何資助補貼機構開支。

特朗普隨後再發文表示，哈佛大學應該歸還撥款，並指應該要審視校方整個捐款系統，不過未有透露詳情。

國會通過的2.3萬刺激經濟方案包括大部份用來援助小企業的資金。不過後來揭發有大企業獲得資助，很多小企業卻仍然未收到援助，引起爭議。漢堡包連鎖店Shake Shack 4月20日宣布歸還所得的小企業貸款，為首間歸還金錢的大型公司。

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