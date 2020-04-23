【新冠肺炎】蓬佩奧：中國沒及時向世衛通報疫情

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月22日表示，中國在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發初期，沒及時向世衛（WHO）通報情況，呼籲北京方面要更透明地公開相關資訊。

蓬佩奧在國務院的例行記者會中談及這場疫情，指中國仍沒有向全球各國分享當地的病毒樣本，並認為北京方面在疫情初期沒向全球披露病毒會人傳人的消息，直到一個月後全國所有省份都錄得個案後才公布，但相關資訊仍不全面，反而隱瞞病毒的危險性，因此認為中國在處理資訊方面須更開誠布公。

他亦批評中國利用疫情爆發的機會，向香港及台灣有所動作，強調華府反對北京在南海及台灣的欺凌行為。蓬佩奧同時提到，美國會監察中國遵守繼續向華府提供個人保護裝備的協定。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至23日，全球共有最少2,594,724宗確診、179,778人不治，其中美國有826,248宗個案、45,153人喪生。

另外，除了疫情問題外，蓬佩奧同時談及中東問題，指美國對以色列終於解決籌組政府的爭議感到鬆一口氣，並提到對方是否吞併約旦河西岸地區，應交由以色列自行決定，美國只會私下向對方表達立場。

而伊朗22日宣布成功發射一枚軍事衛星，蓬佩奧認為有關舉動違反聯合國安理會決議，指德黑蘭須為此負上責任。

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