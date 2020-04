【新冠肺炎・新加坡】抗疫漫畫得罪利物浦球迷　政府急撤下兼道歉

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在新加坡持續蔓延,當地政府為了向國民宣傳防疫意識,與本土藝術家推出超級英雄漫畫「病毒先鋒」(Virus Vanguard)協助宣傳。不過其中一個英雄角色被指冒犯英超球隊利物浦,遭當地球「利迷」群起抨擊。政府在宣傳不足一日後就急急道歉,把漫畫撤下及換成「剪影」,並宣布檢討計劃。

新冠肺炎:新加坡政府推出的超級英雄漫畫遭當地「利迷」群起抨擊。圖為2019年6月1日利物浦在歐聯奪冠。(Getty)

「病毒先鋒」針對利物浦

新加坡政府4月20日與當地藝術家合作推出5名「病毒先鋒」超級英雄漫畫角色,其中一位叫做「獨行俠」(MAWA MAN)。

「獨行俠」英文全寫為「Must Always Walk Alone Man」,意即必須獨行保持社交距離。他的名字被指明顯針對利物浦會歌「You'll Never Walk Alone」;他的裝扮上更印有一個封殺利物浦市徽「利物鳥」的標誌,引起一眾利物浦球迷不滿。

新冠肺炎:「獨行俠」(圖中)的設計被指針對利物浦。他的裝束上更印有一個封殺「利物鳥」的標誌。(Facebook截圖)

角色原來是「曼迷」

他們的不滿也是有根有據,因為資料顯示,設計師將「獨行俠」的背景設定為一名80後曼聯球迷,年幼時長期被「利迷」兄弟嘲笑,因而非常憎恨紅軍的一切。

新加坡政府4月20日在Facebook推出有關宣傳後,隨即引來「利迷」發起網上聯署,要求政府將「獨行俠」抽起。新加坡政府亦在24小時內剎停活動,並向公眾致歉,角色的圖片變成「剪影」。

利物浦目前在英超聯賽榜遙遙領前,甚有希望首度英超封王。但英超賽事因新冠肺炎疫情全面停擺,復賽無期。一旦賽季取消,利物浦今季的努力和優勢便可能白白浪費。