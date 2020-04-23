【新冠肺炎】澳洲呼籲對疫情展開國際調查　英國法國：未是時候

新冠肺炎（COVID-19）仍在全球多國蔓延，繼澳洲外長佩恩（Marise Payne）4月19日呼籲對疫情起源問題進行獨立的國際調查後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月22日表示，他已與美國、德國、法國領導人通話，尋求對疫情開展國際調查。

路透社4月22日報道，澳洲總理已與美國總統特朗普（Donald Trump）以及主要國家領導人通電話，尋求對此次疫情開展國際調查。莫里森周三（4月22日）在Twitter上發文稱，他在與特朗普的通話中討論了世界衛生組織（WHO）的角色、以及兩國就有關應對疫情的合作。

英國法國：未是時候

但英國和法國方面認為，現在是對抗疫情的時候，而不是追究責任。法國方面透露，莫里森與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通了電話。馬克龍告訴他，現在不是進行調查的時候。馬克龍重申，各方都需要保持透明，不只是世衛組織。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人表示，英國將不得不從這場危機中吸取教訓，但目前大臣們的重點是抗擊疫情。

德國方面證實，莫里森4月21日與德國總理默克爾（Angela Merkel）通話，但沒有透露兩人通話的情況。