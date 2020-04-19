ISIS上周馬爾代夫施襲炸船　2月襲遊客　澳洲人中刀披血飛車逃命

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伊斯蘭極端組織ISIS自2月起不時在馬爾代夫策動襲擊案，最近一次是發生在4月15日的炸船事件。除此之外，ISIS也為該國2月4日發生的一宗持刀襲擊案承認責任。案中一名傷者是來自澳洲的遊客，他遇襲後駕駛電單車到醫院，下車時背部衣服被鮮血染紅。

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馬爾代夫警察局長哈米德（Mohamed Hameed）4月15日晚在記者會上稱，在Mahibadhoo港口發生的火災顯然是蓄意的行為。受襲船隻分別為1部海上救護車、4部快艇和2部相鄰的小船。其中一艘船燒至焦黑，只剩下骨架。

美國國際恐怖組織搜索情報集團（Site Intelligence Group）指，ISIS已就炸彈襲擊案認責。ISIS的激進分子聲稱他們使用燃燒彈炸毀船隻。

國際恐怖組織搜索情報集團的聯合創辦人兼恐怖主義分析師卡茨（Rita Katz）在其Twitter上發布一張襲擊現場的照片，稱ISIS承認在馬爾代夫進行襲擊行動。這是組織第一次在當地施襲。

2月的持刀襲擊案發生於首都馬累（Malé）附近的Hulhimale島，44歲的澳洲遊客和另外2名中國人在4日晚7時至8時之間遭刀手刺傷。網上流傳的影片顯示，這名澳洲遊客抵達醫院時，背部滿是鮮血。

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