【新冠肺炎】美國首宗死亡個案或比官方公布更早出現

美國遭受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，至今全國共有826,248宗個案、45,153人喪生。當地華盛頓州在2月29日錄得首宗死亡個案，但加州指「第一人」可能早在2月初出現。

加州聖克拉拉縣（Santa Clara）官員4月22日指，當地為三名分別在2月6日、2月17日及3月6日離世的人士進行解剖，並將樣本送往疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）作病毒檢測，最終證實三人都是死於疫情，意味美國或於2月6日出現首宗死亡個案。

當局指，三名死者都是在家中離世，而當時CDC的檢測標準只限於曾有旅遊史及出現病徵求醫的人士。聖克拉拉縣原先在3月9日錄得首宗死亡個案，但指經過今次發現後，死亡數字可能會進一步上升。

而在2月6日，美國只有數十宗確診個案，並在一周前才於菲律賓錄得首宗中國以外的死亡病例。CDC當時呼籲民眾勤洗手等預防病毒散播等措施，並不建議大家戴口罩，同時指病毒不會在美國社區傳播，CDC其後修訂這兩個說法。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：