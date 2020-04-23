【新冠肺炎】史丹福大學前校長染疫離世　享年88歲

美國史丹福大學（Stanford University）公布，該校第8任校長、神經生物學家肯尼迪（Donald Kennedy）周二（21日）因感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）去世，享年88歲。

肯尼迪於1980年代出任史丹福大學校長，校方表示，在12年的任期內，肯尼迪為學校轉型成為美國頂尖研究型的大學奠定基礎，並創立了史丹福人文中心（Stanford Humanities Center），以及增設多間海外分校。

史丹福大學現任校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）稱，在悼念的同時，要向肯尼迪為史丹福大學及美國所作出的巨大貢獻致敬，「作為一位生物學家、國家科學的聲音、斯丹福大學的有力領導者和受很多學生愛戴的老師，肯尼迪的努力帶來了對學術卓越的不懈追求、溫暖和幽默的深厚源泉，以及永遠擺在斯丹福面前對未來的展望。」

斯坦福大學董事會前主席Jim Gaither形容肯尼迪是「學生的校長」，不僅因為他的教學，還因為他讓學生成為自己校園日常生活的一部分。因此，校方將幾棟學生公寓均以Don Kennedy冠名。

除了擔任史丹福校長一職，肯尼迪在1977年至1979年還被時任美國總統卡特（Jimmy Carter）任命為食品及藥物管理局（FDA）局長。

（綜合報道）