【新冠肺炎】王毅與法國外長通話　中方願提供抗疫支持

中國國務委員兼外長王毅4月22日與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通電話。王毅表示，願向法國在對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情提供必要支持和幫助。

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新華社引述王毅表示，感謝法方在中方抗擊疫情困難時提供幫助，現在願投桃報李，根據法方需要向法方提供必要支持和幫助，既體現了國際人道主義精神，也體現兩國高水平的戰略夥伴關係。中方欣賞法國獨立自主的外交風格，尤其是堅持多邊主義的外交理念。中方也樂見法國在當前國際事務中發揮更加積極和重要作用。

王毅強調，世界衛生組織（World Health Organization）是協調推進全球抗擊疫情的核心力量，在幫助非洲等發展中國家應對疫情方面更是不可或缺。現在對世衛組織應該鼓勁，而不是洩勁，應該支持，而不是拆台。他指，支持世衛組織發揮作用是絕大多數國家的共識，也是任何有良知的人應當做出的選擇。

勒德里昂表示，感謝中方協助法方在華採購急需的醫療物資。他提到，總統馬克龍（Emmanuel Macron）同中國國家主席習近平通話時，就兩國深化醫療衛生合作達成重要共識，法方願同中方一同採取措施，落實有關共識。法方呼籲各國團結起來，共同抗擊疫情。法中兩國對於世衛組織作用的看法完全一致，都支持世衛組織發揮作用，反對利用疫情對特定國家污名化。