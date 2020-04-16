法國參議員批評中國大使館疫情言論不實　要求外交部長解釋

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）延燒全球之際，中國和法國之間的外交爭執進一步擴大。法國參議院議員4月15日在聽證會上指摘中國大使館歪曲事實，要求法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）解釋。

多名法國參議員對中國駐法國大使館網站上的文章表達不滿，要求勒德里昂透露與中國大使盧沙野的溝通細節，並質問為什麼文章仍然刊於中國駐法國大使館的網站。勒德里昂迴避問題，並援引中國外交部發言人的言論。

中國外交部發言人趙立堅15日在例行新聞會上回答法新社記者提出的相關問題。他指，「近期，西方國家一些媒體和所謂專家和政客，散佈虛假信息，利用疫情對中國污名化，對中法抗疫合作說三道四。面對有關不實指責，中國駐外使領館及時作出回應，為的是澄清事實真相，為的是闡明原則立場，為的是維護好國際抗疫合作大局。希望法方消除這樣的誤解，中方無意也從來沒有作出法方應對疫情不力的評論。」

法國外交部4月14日召見中國大使，抗議中國駐法國大使館網站刊登的言論。勒德里昂發表聲明指，部份公開發表的意見不符合法中兩國良好的雙邊關係。不過，他同時強調與中國之間的友好關係，「面對病毒及其對我們經濟造成的後果，沒有爭議的餘地。」

中國駐法國大使館4月12日發表文章，題為《還原被歪曲的事實：一名中國駐巴黎外交官的觀察》。其中一名未不具名的中國外交官尖鋭批評西方國家對新冠病毒疫情反應遲緩，指摘「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」。

蒙泰涅研究所（Institut Montaigne）亞洲高級顧問戈德芒（François Godement）指，中國外交官似乎互相競爭得愈來愈激進，甚至要侮辱派駐的國家。