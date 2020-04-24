【新冠肺炎・各地措施】特朗普：社交疏離指引或在5月1日後繼續

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：總統特朗普（Donald Trump）表示，如他不覺得美國處於安全的狀態，他可能將該國社交疏離的指引延至5月1日之後。當他被問及，指引在4月底到期，說它有可能在4月底後繼續。

他說該國最壞情況可能在初夏過去，「但除非我們覺得安全，我們將延長（社交疏離措引）。」

美國眾議院在4月23日表決4840億美元的撥款法案，為小型企業提供貸款和醫院提供病毒測試等，最終法案以388票贊成、5票反對下獲通過，並交由總統特朗普簽署生效。

美聯社報道，有關法案包括特朗普政府提出的2500億美元撥款，為中小企提供借貸，協助他們解決員工薪金和租金等支出。另外亦包括民主黨提出的1000億美元款項，用於推行醫院及全國檢測新型冠狀病毒測試計劃等。

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捷克：衞生部長沃伊捷赫（Adam Vojtěch）宣布自4月24日起解除民眾自由行動的限制。之前政府只准2人一同在戶外行動，如今增至最多10人。

該國旅遊禁令亦在同日解除，捷克公民在回國時須提交新冠病毒檢測呈陰性反應的報告，或在回國後立即開始隔離14天。

政府仍然禁止外國公民入境，但news.expats.cz報道，禁令有可能在未來數天或數周解除。

越南：政府4月23日起逐漸放寬「封城」措施，准許河內（Hanoi）和胡志明市（Ho Chi Minh City）結束「社交疏離」（social distancing）。

澳洲：澳洲首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）預計，澳洲在未來的3至4個月內仍會保持邊境關閉，他形容現時任何放寬邊境措施的行動都是非常冒險。

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西班牙：國會4月22日通過，由3月中開始實施的國家緊急狀態令，延長至5月9日。但當地首次容許兒童短暫外出，14歲以下兒童可在上午8時至晚上10時之間外出， 每天最多1小時，並且必須由同住的成年人陪同。

北部城市潘普洛納（Pamplona）基於受疫情影響，4月21日決定取消原定7月舉行、一年一度為期8日的奔牛節（San Fermin Fiesta），為當地40年來首次。

英國：國會4月22日首次以視像會議的形式開會，以減少在會議廳的議員出席人數。會議廳最多可容納50名議員，另外120名議員可使用Zoom進行視像會議。