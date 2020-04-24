【新冠肺炎．最新疫情】全球確診病例逾270萬　累計19萬人死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月24日上午7時31分，全球新增確診病例80,198個，累計確診病例為2,703,613個，新增死亡病例13,506個，累計死亡病例190,490個。全球痊癒人數累計有737,862人。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月24日上午7時31分，美國確診個案增至866,646宗，新增26,971宗。死亡個案達49,759宗，增加3,176宗。痊癒個案達79,938宗。美國已有4,660,250人接受檢測。

意大利：民防局4月23日公布新增464宗死亡個案，比前一日的437宗增加，累計增至25,549宗。新增確診個案從前一日的3,370宗減少至2,646宗，累計增至189,973宗。現有病例連續第4日下跌，從107,699宗減至106,848宗。留醫深切治療部人數持續減少，現有2,267人。康復人數從前一日的54,543人增至57,576人。

法國：衛生部4月23日公布新增516宗死亡個案，累計增至21,856宗。確診個案增加1,653宗，增至120,804宗。連同療養院的37,379宗可能個案，全國有158,183宗個案。留醫患者人數連續第9日下跌，從4月13日的32,113人大幅減至29,129人。留醫深切治療部人數減至5,053人，比起4月8日高峰的7,148人大幅減少，也是連續第15日下跌。

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西班牙：衛生部4月23日公布，在過去24小時新增440宗死亡個案，累計增至22,157宗。確診個案增加4,635宗，增至213,024宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月23日公布數據顯示，該國新增2,352宗確診個案，累計增至148,046宗。單日新增個案連續3日上升。死亡個案增加215宗，累計增至5,094宗。

印度：該國4月23日過去24小時新增1,409個確診病例，累計病例突破2萬，增至21,393個。死亡個案新增41個，累計681個。全國有4,257人康復出院。

新加坡：衛生部4月23日表示，截至當天中午12時，初步確診新增病例為1,037宗，多數是住在外勞宿舍的外地勞工，另有21人是新加坡公民或永久居民。這是當地連續第4天新增確診逾千宗，總病例升至11,178宗。當地累計死亡人數為12人，康復出院人數896人。

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泰國：泰國4月23日新增13宗確診個案，累計增至2,839宗。死亡個案增加1宗，累計增至50宗。康復出院人數累計2,430人。

韓國：中央防疫對策本部4月23日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增8宗，累計確診案例數增至10,702宗。該國的單日新增病例再次跌至個位數，而且連續5天少於15宗。死亡病例新增宗2，累計增至240宗。康復並解除隔離的病例新增134宗，累計8,411宗。

日本：日本國內4月23日新增414宗確診個案，累計增至12,392宗。停泊長崎縣的郵輪再多14名船員確診，累計增至48人。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達13,104宗。日本新增25宗死亡個案，包括演員岡江久美子，平單日最高紀錄，累計增至337宗。

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