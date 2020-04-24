【新冠肺炎】約翰遜最快在4月27日恢復工作　再次帶領國家抗疫

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月底確診新型冠狀病毒（COVID-19），更一度在深切治療部留醫，目前在鄉郊官邸休養。有當地傳媒在4月23日報道，約翰遜可能最快在下周一 （27日）重新投入工作，領導國家抗疫。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）23日報道，約翰遜要求幕僚在下周與不同內閣官員舉行會面，務求追上進度。

現時英國正值封城令實施超過一個月，有高層官員憂慮延長有關限制或導致數以萬計企業倒閉，令經濟帶來無可挽救的破壞。有不少官員希望約翰遜可以提供結束困局的指引，因此他選擇在這個時候重返首相府，可算是來得及時。

約翰遜的病情在5日轉趨嚴重，進入聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部留醫。其後病情好轉，在9日轉往普通病房，並在12日康復出院。

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

他在出院當日於Twitter拍片感謝照料他的醫護人員，稱他們拯救自己的性命，並形容身體能呼吸足夠氧氣，是因為醫護人員徹夜的守護和照料。他特別點名感謝兩名分別來自新西蘭及葡萄牙的護士，表揚兩人連續48小時留在病床邊照顧他。

約翰遜亦感謝數以百萬計國民留在家中，形容這些努力是值得，他們將會克服挑戰，正如以往克服過很多挑戰一樣。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，英國共有139,246宗確診個案，18,791人不治。

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