【新冠肺炎】約翰遜最快在4月27日恢復工作　再次帶領國家抗疫

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月底確診新型冠狀病毒（COVID-19），更一度在深切治療部留醫，目前在鄉郊官邸休養。有當地傳媒在4月23日報道，約翰遜可能最快在下周一 （27日）重新投入工作，領導國家抗疫。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）23日報道，約翰遜要求幕僚在下周與不同內閣官員舉行會面，務求追上進度。

現時英國正值封城令實施超過一個月，有高層官員憂慮延長有關限制或導致數以萬計企業倒閉，令經濟帶來無可挽救的破壞。有不少官員希望約翰遜可以提供結束困局的指引，因此他選擇在這個時候重返首相府，可算是來得及時。

約翰遜的病情在5日轉趨嚴重，進入聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部留醫。其後病情好轉，在9日轉往普通病房，並在12日康復出院。

他在出院當日於Twitter拍片感謝照料他的醫護人員，稱他們拯救自己的性命，並形容身體能呼吸足夠氧氣，是因為醫護人員徹夜的守護和照料。他特別點名感謝兩名分別來自新西蘭及葡萄牙的護士，表揚兩人連續48小時留在病床邊照顧他。

約翰遜亦感謝數以百萬計國民留在家中，形容這些努力是值得，他們將會克服挑戰，正如以往克服過很多挑戰一樣。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，英國共有139,246宗確診個案，18,791人不治。

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