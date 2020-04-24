【日本疫情】大阪市長認為「女人購物慢」不利防疫　言論惹爭議

即時國際
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新冠肺炎疫情在全球蔓延，日本疫情加劇，官員都呼籲民眾出外保持社交距離，不過大阪市長松井一郎4月24日的言論意外惹起爭議，他在接受訪問時稱，女性購物時在超級市場內看東看西，花費時間長，意指此不利防疫，他的說法引來網民批評。

松井一郎的言論在日本引發爭議，圖為2019年他出席街頭演說活動的照片（松井一郎Twitter）

當天在新聞發布會上，有一位男記者向松井一郎提問，問及如何防止病毒在超級市場內傳播，松井一郎回答稱「我希望是XX先生（提問的男記者）去購物」，他稱，女性在商店購物時會看東看西，花費較長時間，然後找出最好的選項，他稱，男士則會快速拿起要買的東西，不會在超級市場內流連，於是便避免與他人有緊密接觸。他又提到，夫婦應該避免一同出門購物。

松井一郎比較男女購物習慣的言論在當地引起爭議，部分網民認為市長的言論有性別歧視之嫌，日本知名記者江川紹子在Twitter發文指，那些對日常生活毫無認識的人，不應該亂發表意見，也有男網民認為松井一郎的想法錯誤，他稱自己在商店要花更多時間找出物品位置，反而女性在購物時更快下決定等。

這次捲入爭議的松井一郎，之前一直提出希望減少超級市場的人流，他在4月23日曾建議根據民眾出生月份是雙數或是單數，以決定他們可以在單數或雙數日子到訪超市。

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