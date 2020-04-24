【網絡謠言】「5G助散播病毒」論廣傳　英電訊工程人員遭死亡恐嚇

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球蔓延期間，網絡上出現各種謠言。英國媒體4月23日報道，有部分民眾因為誤信5G網絡會協助病毒散播，而對電訊工程人員發出暴力恐嚇甚至死亡恐嚇，工會收到過百宗相關報告。

英國通訊工人工會（Communication Workers Union）表示，他們已收到約120宗有關報告，其中一些事件涉及極端暴力的威脅。

工程人員遭恐嚇及滋擾

英國廣播公司（BBC）報道多名工程人員的心聲，有來自北約克郡（North Yorkshire）的邁克（Mike）指，曾有人向他大叫、錄影，質問他們為什麼要設置「死亡通訊塔」。邁克說：「有威脅者稱他們會帶一團人回來刺死我們。我們亦有人被恐嚇假如不離開就向我們開槍。」

來自普利茅斯（Plymouth）的薩姆（Sam）則稱，他目前正為新建的臨時醫院安裝通訊網路設施，「有人認為我在建設5G網絡，就刮花我的貨車。」他說，他們現在會把車上的公司標誌移走，並且不會穿着公司制服，「我在認識的一些工程人員，他們工作地方遭受破壞，有人放火燒天線杆、砸爛機櫃」。

英格蘭國民保健計劃（NHS）醫療總監波伊斯批評有關5G散播病毒的謠言是垃圾，圖為3月21日他出席記者會（Getty）

英國政府斥謠言是垃圾

新冠肺炎疫情在全球爆發後，相關流言四起，包括「5G助散播病毒論」，即指5G會抑制人類的免疫系統，又或指病毒會利用網絡的無線電波，加速傳播。英國伯明翰（Birmingham）的5G訊號塔4月初遭縱火，外界便懷疑可能與此謠言有關。

英格蘭國民保健計劃（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）4月初曾批評有關謠言是垃圾，胡說八道。