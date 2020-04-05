【新冠肺炎】網絡謠傳5G助疫情散播　英國訊號塔遭縱火

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球迅速蔓延後，英國媒體報道，英國近日發生兩宗5G訊號塔遭縱火事件，原因竟可能是與謠言有關，網絡近來出現流言，亂指新冠肺炎疫情與5G有關聯。

英國疫情未放緩，累計確診個案逾4萬宗，圖為英國著名的威斯敏斯特大橋上空空蕩蕩的場景（路透社）

英國廣播公司（BBC）4月4日報道，伯明翰和默西塞德郡的兩座5G訊號塔接連遭縱火，報道提到，近來出現網絡流言，包括指5G會抑制人類的免疫系統，又或指病毒會利用網絡的無線電波，加速傳播。

英國移動通訊協會（Mobile UK）便表示，那些指5G與疫情有關聯的虛假謠言和理論，令人擔憂。

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus



For COVID-19 advice:



👉NHS https://t.co/EI0XLYsqWE

👉GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X

👉Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg — DCMS (@DCMS) April 3, 2020

英國數碼、文化、媒體和體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport）4月3日在Twitter發文，該部門稱「意識到有關5G的不準確信息在網上被分享……完全沒有可信的證據表明，5G和新冠病毒之間存在聯繫。」

自疫情爆發後，相關流言也陸續出現，多間外國媒體報道，美國亞利桑那州3月一場峰會上，更有一位名叫考恩（Thomas Cowan）的醫生在演講時聲稱，是5G導致新冠病毒的傳播，他還稱非洲沒有爆發疫情是因為那裏沒有5G。

這些論點得不到專家支持，英國報章《Metro》便報道，專家抨擊這些理論，並指病毒與網絡電磁波的分別，就像是粉筆與芝士一樣不相干。