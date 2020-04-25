【新冠肺炎】生產商呼籲別服用消毒劑抗疫　特朗普澄清只是諷刺

美國總統特朗普（Donald Trump）4月23日提議能否以向人體注射消毒劑，對付新型冠狀病毒（COVID-19），有關言論隨即惹來爭議，多名專家直言做法不可行，連生產消毒劑的清潔用品公司亦呼籲民眾不要嘗試。

負責生產滴露（Dettol）及Lysol消毒噴霧的清潔用品公司利潔時（Reckitt Benckiser，RB）24日在網站發表聲明，稱公司近日被問到以內用消毒劑方式是否消滅新型肺炎病毒的做法，強調在任何情況下都不應以注射或服用消毒劑，同時呼籲民眾應遵照指引正確使用產品。

公司指有責任為顧客提供由知名公共衛生專家準確而最新的安全資訊。

特朗普23日在記者會上說：「我看到消毒劑在1分鐘內就消滅病毒，僅用1分鐘、1分鐘。 有沒有辦法我們可以通過注射、或差不多是清洗來做到這一點。當你看到它進入肺部時，它對肺部有很大的影響，所以研究一下會很有趣。」

他這番說話中的意念可說是「極度先進」，但亦非毫無顧忌地「全力推銷」，他最後提及人們得用上醫生的專業知識，「但這對我來說是有趣。」

曾為全國廣播公司（NBC）撰稿的肺科醫生以及身為全球衛生政策專家的吉普塔（Vin Gupta）回應特朗普的言論。前者警告說：「將任何類型的清潔產品注入身體或服用的想法都是不負責任的，而且是危險的。這是人們想自殺時使用的一種常用方法。」

古普塔說：「這是異常危險。有些人會緊緊抓住總統的每一句說話。」

不過特朗普在24日就為自己的言論解畫，稱該說法只是諷刺。

美國目前的疫情仍然嚴峻，據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至24日，全國共有872,122宗確診個案，50,106人喪生，超過8萬人康復。

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