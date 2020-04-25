【新冠肺炎】特朗普宣稱抗瘧藥為疫情救星　FDA警告有嚴重副作用

美國總統特朗普（Donald Trump）吹捧抗瘧藥羥化氯喹（hydroxychloroquine）有助對抗新型冠狀病毒（COVID-19），不過美國食品和藥物管理局（FDA）警告藥物可能引起嚴重心律不正問題。

FDA在4月24日發表聲明，指留意到多宗新型肺炎病人服用羥化氯喹後，出現嚴重心臟問題的報告，包括心律異常，如QT間期延長、心室性心跳過速（Ventricular Tachycardia），甚至有病人死亡的情況。不過FDA沒有披露相關數字。

聲明亦提到，該藥物與抗生素阿奇黴素（Azithromycin）等混合使用，以及患有心臟和腎病患者接受這些藥物治療時，心臟風險或會增加。

FDA發出警告前一天，歐盟藥品監管機構指出這些藥物的副作用，並敦促醫護人員密切留意患者服用相關藥物後的情況。

特朗普曾形容羥化氯喹「改變遊戲規則」，有傳聞指該言論可能刺激藥物銷量。而他在3月19日首次表態後數小時，藥劑供應專家稱，不少醫生開始為自己和家人開羥化氯喹，導致藥品供應短缺。另外亦有患者要求醫生進行這種由特朗普等支持者大肆宣傳的療法。

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