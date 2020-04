【新冠肺炎】特朗普力捧神藥抗疫　新研究：未見效果且死亡率較高

新冠肺炎(COVID-19)疫情繼續在全球蔓延,美國總統特朗普(Donald Trump)不止一次公開吹捧抗瘧疾藥物羥氯喹(Hydroxychloroquine)治療新冠肺炎的療效,但4月21日美國一項新研究則指,該藥未見益處,反而可能有更高的死亡風險。

這項研究由美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)及維珍尼亞大學(University of Virginia)資助,研究人員來自維珍尼亞大學、南卡羅來納大學(University of South Carolina)等院校,他們共調查368位美國退休軍人醫療管理局屬下醫療中心的病人。

特朗普曾讚抗瘧疾藥羥氯喹是「來自天堂的禮物」,圖為4月19日他在記者會上手持病毒檢測用的棉花棒(Getty)

研究顯示,在368人中,有97位病人服用羥氯喹,他們的死亡率為28%;在沒有服用羥氯喹的158位病人中,死亡率為較低的11%;至於同時服用羥氯喹和抗生素阿奇黴素(azithromycin)的113位病人中,死亡率為22%。

該研究4月21日在網上論文平台medrxiv.org發表,目前未經同儕審核。研究人員稱,按照研究結果,沒有證據顯示羥氯喹有助減輕病人對呼吸輔助儀器的需求,在服用羥氯喹的病人中,13%需要呼吸輔助;在沒有服用羥氯喹的病人中,該比例為14%;至於同時服用羥氯喹和抗生素的病人,比例則為7%。

美國總統特朗普4月曾多次在記者會大讚羥氯喹,但這種藥尚未經美國官方批准用於治療新冠肺炎,以及特朗普的最高級顧問們都警告,需要更多研究來證明它的安全及成效。