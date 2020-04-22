【新冠肺炎】特朗普力捧神藥抗疫　新研究：未見效果且死亡率較高

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延，美國總統特朗普（Donald Trump）不止一次公開吹捧抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎的療效，但4月21日美國一項新研究則指，該藥未見益處，反而可能有更高的死亡風險。

這項研究由美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）及維珍尼亞大學（University of Virginia）資助，研究人員來自維珍尼亞大學、南卡羅來納大學（University of South Carolina）等院校，他們共調查368位美國退休軍人醫療管理局屬下醫療中心的病人。

特朗普曾讚抗瘧疾藥羥氯喹是「來自天堂的禮物」，圖為4月19日他在記者會上手持病毒檢測用的棉花棒（Getty）

研究顯示，在368人中，有97位病人服用羥氯喹，他們的死亡率為28%；在沒有服用羥氯喹的158位病人中，死亡率為較低的11%；至於同時服用羥氯喹和抗生素阿奇黴素（azithromycin）的113位病人中，死亡率為22%。

該研究4月21日在網上論文平台medrxiv.org發表，目前未經同儕審核。研究人員稱，按照研究結果，沒有證據顯示羥氯喹有助減輕病人對呼吸輔助儀器的需求，在服用羥氯喹的病人中，13%需要呼吸輔助；在沒有服用羥氯喹的病人中，該比例為14%；至於同時服用羥氯喹和抗生素的病人，比例則為7%。

美國總統特朗普4月曾多次在記者會大讚羥氯喹，但這種藥尚未經美國官方批准用於治療新冠肺炎，以及特朗普的最高級顧問們都警告，需要更多研究來證明它的安全及成效。