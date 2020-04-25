【新冠病毒】俄羅斯專家稱中國武漢實驗室「做了絕對瘋狂的事」

包括美國在內的國家質疑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）來自於中國的實驗室。諾貝爾醫學獎得主、法國病毒學家蒙塔尼耶（Luc Montagnier）4月16日亦提出富爭議的理論，指病毒是中國武漢實驗室發生意外的結果。俄羅斯微生物學專家丘馬科夫（Petr Chumakov）對此回應，稱中國不是蓄意製造「殺人病毒」，但實驗室在研究上「做了絕對瘋狂的事」。

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為莫斯科恩格爾哈特分子生物學研究所（Engelhardt Institute of Molecular Biology）效力的研究員丘馬科夫對此評論，他指中國的實驗室大部分都是在研究病毒的致病性。他推測這是為了「另一種東西」去製造一個疫苗。

丘馬科夫指研究員改變冠狀病毒，令它能感染人類，但他澄清說，他們不是懷有「惡意的企圖」去蓄意製造「殺人病毒」。但他也說：「在我看來，他們做了絕對瘋狂的事」（They did absolutely crazy things, in my opinion）。

俄羅斯《莫斯科共青團員報》的報道時指出，丘馬科夫稱中國武漢的實驗室以研究愛滋病疫苗為名，已活躍地就多種冠狀病毒變體的發展，從事長逾10年的研究。

丘馬科夫亦指出，「這個冠狀病毒是究竟是如何產生的，有關事態正在慢慢顯現。」

他說：「有趣的是，有研究冠狀病毒的中國及美國人將他們所有的研究發表在開放的（科學）媒體。 我認為儘管如此，（病毒的）調查仍將開啟動。規範研究這些危險病毒基因組的新規則將會發展出來。 現在責怪任何人還為時過早。」

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