【新冠肺炎】匈牙利總理緊急權力不設限期惹爭議　官員為法案辯護

匈牙利國會通過法案，容許總理歐爾班（Viktor Orban）無限期通過法令執政，應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，引起反對派和人權組織批評。政府發言人科瓦奇（Zoltan Kovacs）4月22日接受英國廣播公司（BBC）訪問時為法案辯護，指匈牙利一直受到傳媒以及自由派和左翼政黨批評。

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科瓦奇接受節目《針鋒相對》（Hardtalk）訪問時指，匈牙利和總理歐爾班一直受到批評，「過去10年這一直發生。當匈牙利選擇以自己的方式處理挑戰和問題時，出於某些好奇的原因，便會得到政治私刑作為即時反應。」

科瓦奇強調，匈牙利的權力改變符合憲法限制和法治。他也指，歐洲最少有其他4個國家也根據國家憲法和法律框架，從國會取得無限期的權力。

歐爾班所屬青年民主主義者聯盟（Fidesz）控制的國會3月30日通過法案，交由總統阿戴爾（Ader Janos）簽署。法案同時列明，阻礙抗疫措施或散播假消息的人士最高可被判囚5年。反對派支持抗疫措施，但要求為政府的特別權力設限期，由國會決定是否延長。惟反對派提出的所有修正案均不獲通過。

反對派批評政府的做法形同「獨裁」，政府否認並指法案僅授權政府採取抗疫的必須措施，國會可以撤銷特別權力。司法部長沃爾高（Judit Varga）指，法例意圖架空國會的說法是假新聞。