【新冠肺炎】以色列學者認為新增病例會在70日後幾乎下降至零

以色列著名數學家本-伊斯拉埃爾（Isaac Ben-Israel）4月13日指，分析顯示新增確診個案會在疫情爆發約40日後到達高峰，並在70日後幾乎下降至零，無論疫情在何處發生，亦不論政府採取什麼措施試圖阻止它。他批評政府暫停大部分經濟活動是錯誤，在當地惹起爭論。

本-伊斯拉埃爾不是醫學專家，他是特拉維夫大學（Tel Aviv University）安全研究計劃負責人及會National Council for Research and Development（暫譯：國家研究與發展委員）主席。他13日接受當地媒體訪問指，他與一名教授分析全球多國新增確診個案增加和減少的數據，發出當中「存在既定模式」。

根據本-伊斯拉埃爾16日公布的數據，在病毒傳播的首個階段，新增確診個案佔累計個案約30%，6周會降至少於10%，第7周會降至少於5%。

本-伊斯拉埃爾被問到為什麼新增確診個案會減少時，他回應指「我沒有這個問題的解釋。這種情況有各式各樣的推測，可能與氣候有關，或者病毒具有自身的生命周期。」

他指出，根據這些數據，全球經濟廣泛暫停是明顯的錯誤。他批評以色列因為一種每日殺死1或2個人的病毒，而暫停大部分經濟活動是錯誤，令國家不必要地造成巨額經濟損失，當地醫院總監則反駁他的論點，表示若不採取現有措施，死亡數字會比現時高很多。