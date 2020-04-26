【新冠肺炎・美國】病毒陽性比率仍高　福奇稱檢測數量需增加1倍

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）4月25日表示，美國目前檢測陽性比率太高，需要在未來幾星期增加檢測數量一倍。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月17日，白宮記者會。美國國家過敏症和傳染病研究所主任福奇正在說明疫情狀況，特朗普站在旁邊。（Reuters）

福奇在美國國家科學院（National Academy of Sciences）的網上廣播，就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情評論時表示，美國目前檢測陽性高達兩成，比率太高，反映檢測數量不足。

美國目前能每天進行150至200萬個檢測，福奇稱需要在未來幾星期增加檢測數量一倍，找出社區中的隱藏患者，並做好追蹤和隔離工作。

福奇在早前就總統特朗普（Donald Trump）有意盡快重啟經濟警告，循序漸進解封和加強檢測工作等事宜持不同意見，並多次強調目前檢測數量並不足夠。

特朗普則在社交網站上表示，美國已有超過500萬人接受病毒檢測，數字比世界任何國家都要多，甚至多過所有主要國家的檢測總和。

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