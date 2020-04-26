【新冠肺炎・美國】特朗普：不值得花時間精力舉行每日疫情記者會

美國總統特朗普（Donald Trump）4月25日在社交媒體發文，稱他花時間舉行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的每日疫情記者會，根本不值得。

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特朗普在Twitter寫道：「當Lamestream Media（主流媒體的貶稱）只問懷敵意的問題， 然後拒絕報道真相或準確的事實，（那）開白宮新聞記者會的意義是什麼。他們得到破紀錄的收視率，美國民眾卻只接收到假新聞。那些時間和精力根本不值得。」

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

白宮的每日疫情記者會有時一開就是2個多小時，不過特朗普23日發表注射消毒劑或能對抗新冠肺炎這一驚人的言論後，24日的記者會只舉行了19分鐘。媒體因此分析特朗普正考慮停止舉行每日疫情記者會。法國媒體指，特朗普這條推文似乎證實了這些報道。