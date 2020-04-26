【新冠肺炎・美國】特朗普：不值得花時間精力舉行每日疫情記者會

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普（Donald Trump）4月25日在社交媒體發文，稱他花時間舉行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的每日疫情記者會，根本不值得。

↓↓↓想看美國民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

特朗普在Twitter寫道：「當Lamestream Media（主流媒體的貶稱）只問懷敵意的問題， 然後拒絕報道真相或準確的事實，（那）開白宮新聞記者會的意義是什麼。他們得到破紀錄的收視率，美國民眾卻只接收到假新聞。那些時間和精力根本不值得。」

白宮的每日疫情記者會有時一開就是2個多小時，不過特朗普23日發表注射消毒劑或能對抗新冠肺炎這一驚人的言論後，24日的記者會只舉行了19分鐘。媒體因此分析特朗普正考慮停止舉行每日疫情記者會。法國媒體指，特朗普這條推文似乎證實了這些報道。

【新冠肺炎】特朗普消毒劑言論惹疑慮　紐約市求助來電翻倍
【新冠肺炎】特朗普亮相記招時間減　傳幕僚不欲總統「講多錯多」
【新冠肺炎】從抗瘧疾藥到注射消毒劑：特朗普語不驚人誓不休
特朗普被指建議研究注射消毒劑殺新冠病毒　白宮稱傳媒斷章取義
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。