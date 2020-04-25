【新冠肺炎】特朗普亮相記招時間減　傳幕僚不欲總統「講多錯多」

美國白宮4月24日照常就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情舉行每日疫情記者會。不過總統特朗普（Donald Trump）當天首次縮短記者會，沒有接受任何記者提問。

記者會的時間在當天驟減，從平時的2小時或更長，減到約22分鐘。

特朗普23日在記者會提到建議研究注射消毒劑到人體內以助消滅新型冠狀病毒的可能，這言論引來衛生專家的警告和民主黨人批評。

美聯社在25日的報道引述4名白宮官員及親近白宮的共和黨人透露，白宮內部有關於改變簡報會形式以減少特朗普在此扮演的角色。英國《衛報》則指，讓特朗普減少公開露面次數和縮短露面時間，這顯然是新策略的一部分。

特朗普不時在疫情記者會上發表具爭議的言論，現時外界未能確認，白宮是否因特朗普的言論而做出改變疫情簡報會形式的決定。

美國《科學》雜誌3月22日發布美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）的專訪。福奇受訪期間也坦言與特朗普有意見不同的時候，他就特朗普在記者會上說錯的事回應稱：「我總不能跳到咪高峰跟前並把他推在地上」。他說特朗普事後會說，「OK，讓我們嘗試並在下次糾正它」。

美聯社在25日的報道指出，特朗普競選連任陣營的人注意到特朗普在部分州的支持度下滑，他們擔心這些通常會有不正確資訊發放的簡報會，可能是導致總統支持度下降的原因。