脱北者稱金正恩若有不測　胞妹金與正也會出局

朝鮮最高領導人金正恩被傳病危，外界對朝鮮政壇的走向十分關注，有分析稱金正恩的胞妹金與正或接替金正恩，也有人說她也將出局。美媒稱金正恩若有不測 朝鮮或出現集體領導制終結金家王朝。

金正恩多日未現身，外界猜測其身體健康出現大問題。（Reuters）

美國Daily Beast4月25日報道稱，朝鮮勞動黨組織指導部的研究報告的作者柯林斯（Bob Collins）說，金與正只有在成為組織指導部領導人的情況下，才可能成為國家領導人。否則，她將沒有足夠的權力基礎來奪取和掌握權力。

金與正現在是組織指導部的副部長。

報道稱，在朝鮮軍隊服役10年後從朝鮮叛逃的歐姆（Ken Eom）也不相信金與正能夠長久掌權。他說:「她有很大的權力來控制朝鮮的精英階層，但如果金正恩下台或去世，她就無法繼續掌權。朝鮮不接受女性的權力。」

歐姆說：「如果金正恩去世了，金與正也會出局。」

《紐約時報》4月21日也報道稱，首爾慶南大學遠東研究所的朝鮮問題專家李炳哲說，朝鮮根深蒂固的男性主宰精英層會認為，該國很難接受一位年輕、缺乏經驗的女性領導人。因此，朝鮮政府目前的二號人物崔龍海可能會填補金正恩去世後造成的權力真空。

《紐約郵報》4月22日也報道稱，一些專家認為，結束家族王朝統治的集體領導制的出現也是可能的。

德國之聲也報道稱，朝鮮父權社會的傳統以及金與正的年齡與資歷註定她最多成為一個過渡人物，而難以牢牢掌握權力。

報道指出，一種可能性是由朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、現任朝鮮勞動黨中央政治局常務委員會委員朴鳳柱為首，在金家的許可下組成過渡性集體領導，直到金家第四代接管權力。其間也有金與正攝政的可能性。

疑5年體重暴增40公斤 17張金正恩「發福」前後對比圖（點圖放大瀏覽）：