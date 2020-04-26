韓媒揭金正恩「神隱」原因：近身警衛隊有人患新冠肺炎

韓媒4月26日報道一位了解朝鮮最新局勢的中方消息人士透露，「負責朝鮮最高領導人金正恩警衛工作的警衛司令部中的警衛員出現了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者」，「因此，金正恩擔自身感染與否，成為最大的問題」。

韓國《中央日報》報道中指出，金正恩的對外活動方面，是警衛司令部首先進行確認行程，但是警衛司令部因為有感染新冠肺炎的患者而導致警衛工作中斷，導致金正恩無法進行正常活動。

此前就有消息稱，金正恩可能是「為防止感染新冠肺炎而在地方躲避」。

日本《東京新聞》23日通過採訪多位對朝消息人士後表示「已確認到金正恩委員長目前在元山的一幢別墅中」，並引用「日本政府高官」的話表示「可能是為預防感染新冠肺炎而採取的自主隔離措施」。

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《東京新聞》報道稱，「該高官認為金正恩是自己離開平壤的」，「在4月11日主持完勞動黨中央委員會政治局會議後便前往這幢被稱為『特閣』的最高領導人專用別墅」。

報道稱，「有消息流出說金正恩的警衛員當中有人被發現感染了新冠肺炎，金正恩擔心被傳染因此才前往元山」，「如果警衛員被確診感染的話，勢必將影響到金正恩的人身安全」。

《東京新聞》還報道日本政府內部的分析稱，金正恩委員長雖然在元山正接受某種治療，但應該不是「危重」狀態。