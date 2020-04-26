美參議員擬提案禁鳳凰衛視向美國發放中國政治宣傳內容

美國德州共和黨籍資深參議員克魯茲（Ted Cruz）4月25日宣布，他將提出修訂通訊法的新法案，防止中國利用加拿大及墨西哥的廣播塔，通過如「鳳凰衛視」（Phoenix TV）的媒體向美國廣播中國的政治宣傳內容。

華盛頓自由燈塔網站24日發文引述消息人士報道，鳳凰衛視被指利用墨西哥的廣播塔，將中國政治宣傳放送到美國。

華盛頓自由燈塔網站在報道中指出，在鳳凰衛視的個案中，它利用鴻慧資本買下的墨西哥XEWW AM 690電台，並向美國聯邦通信委員會（FCC）申請牌照。公司在收購位於墨西哥蒂華納（Tijuana）附近的廣播塔後，電台由本來以西班牙語廣播，變成用中文廣播。美國加州南部的聽眾都接收得到。

FCC對電台批出的牌照不是正式的，但它仍能在持有臨時執照的情況下進行廣播。

克魯茲的提案，將防止FCC對「有意改變被其收購之媒體原本使用語言」的申請者發放牌照，「除非FCC可證明有關媒體節目編排永不受外國政府或執政黨影響。」如法案獲得通過，將實際上將導致鳳凰衛視不能在美國進行廣播。

霍士新聞網絡26日報道，鳳凰衛視是由一間有中國政府支持的公司持有，而美國情報界據報已將這家媒體定義為政治宣傳的出口。