澳洲要求中共交代疫情遭批評　總理莫里森堅持立場

澳洲政府建議派獨立監察員就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）調查中國，中國反駁並指這項建議為「政治操弄」。澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）4月26重申調查中國共產黨的做法以及提高其資訊透明度的重要性。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）亦表達類似的看法。

新型冠狀病毒肺炎在全球多個國家蔓延，中國被指隱瞞疫情導致其他國家未能及時抗疫。達頓、澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）及總理莫里森（Scott Morrison）對此先後表示，中國政府須提高透明度，接受國際組織派出的獨立監察人員前往調查有關北京政府自疫情開始以來的做法。

中國外交部發言人耿爽23日反駁，指澳洲政府提議的「獨立調查」為「政治操弄，干擾國際疫情防控合作」。

澳洲內政部長達頓在提出要求中國共產黨就疫情進行交代後被批評，澳洲總理莫里森表示支持達頓的言論。圖為莫里森於4月25日澳紐軍團日在坎培拉的澳洲戰爭紀念館獻花。(AP)

達頓曾感染新冠肺炎，他在隔離期完結後於4月16日接受澳洲天空電視台訪問，並回應中國的指責：「我們要中國共產黨在其處理病毒一事上有更大透明度。」

達頓說，「如不也得讓我們明白，在你（指中國）仍有這些野生動物濕貨市場、而它們是病毒源頭的情況下，未來我們可如何抗擊這個威脅。」他說全世界都需要獲得保證，保證疫情不會在未來12個月或2年內再發生。

達頓說，在中國有疫情期間航班自武漢飛出，這顯示中國共產黨一方在疫情資訊方面，需要有他們前所未見的透明度。

他當天回答主持人的問題時說，就中國共產黨對疫情的應對提出問題是「合法及合理」。他說：「這非關中國人民或澳洲華人。這是關於中國共產黨以及他們的行為及品行。」

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莫里森支持內政部長

總理莫里森（Scott Morrison）亦對中國的批評予以回應：「我認為內政部長處理得宜。澳洲完全有權提出符合我們國家原則和價值觀的立場。」

他說：「我們是個公開透明的國家，在公共衛生議題方面，我們只會尋求任何遇到這類情況的國家真誠參與。」

莫里森認為，澳洲針對疫情要求進行徹底且誠實調查，必然會獲得廣泛全球支持。

他說：「我們的目的非常簡單，那就是關於病毒的議題上，我們希望全世界能更安全。那是相當真誠的抱負，我確信世界上絕大多數人都會認同。」