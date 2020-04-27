【新冠肺炎】約翰遜返回首相府周一復工　「雖仍感到相當虛弱」

英國天空電視台（Sky）周日（26日）引述消息稱，首相約翰遜（Boris Johnson）於當地周日黃昏已返回唐寧街（Downing Street）首相府，雖然大病初癒感到相當虛弱，但仍會在周一（27日）復工，再次帶領國家抗疫。

消息人士稱，約翰遜「急不及待」想重新投入工作，但要回復一日工作14小時的狀態仍需一段時間；其後唐寧街證實，約翰遜已經返回首相府；英國廣播公司（BBC）報道，預計約翰遜周一會舉行內閣會議，與部分內閣成員及專家組成的小組開會，聽取疫情最新發展，以及主持疫情簡介會。

約翰遜是在3月底證實確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），4月5日病情轉趨嚴重，進入聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部，後來情況好轉，在4月9日轉往普通病房，並在12日康復出院到鄉郊官邸休養。

住院患者數目明顯下降

另外，英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）在疫情記者會上表示，很高興約翰遜復工，而目前檢視保持社交距離等抗疫措施為時尚早，將每3周進行檢討。他稱，全國每日已可進行5萬個病毒檢測，惠及大量護老院院友。

英國國民保健署醫療總監波伊斯（Stephen Powis）指出，住院患者數目已有非常明顯的下降趨勢，尤以倫敦的情況最顯著，反映限制社交距離等措施有效減低病毒傳播。

截至周日（26日），英國累計154,032人確診，共20,794人不治。

（綜合報道）