【新冠肺炎】約翰遜在4月27日正式復工

英國唐寧街（Downing Street）首相府發言人4月25日證實，首相約翰遜（Boris Johnson）會在27日重新投入工作。

約翰遜3月底確診新型冠狀病毒（COVID-19），更一度在深切治療部留醫，出院後轉到鄉郊官邸休養。

《每日電訊報》（The Telegraph）23日曾報道約翰遜可能最快在27日復工的消息，指對方要求幕僚在下周與不同內閣官員舉行會面，務求追上進度。

約翰遜的病情在5日轉趨嚴重，進入聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部留醫。其後病情好轉，在9日轉往普通病房，並在12日康復出院。

他在出院當日於Twitter拍片感謝照料他的醫護人員，稱他們拯救自己的性命，並形容身體能呼吸足夠氧氣，是因為醫護人員徹夜的守護和照料。他特別點名感謝兩名分別來自新西蘭及葡萄牙的護士，表揚兩人連續48小時留在病床邊照顧他。

約翰遜亦感謝數以百萬計國民留在家中，形容這些努力是值得，他們將會克服挑戰，正如以往克服過很多挑戰一樣。

當地衛生部的數字顯示，英國在25日新增813人喪生，總數升至20,319人，在全球死亡人數的國家中排行第5，僅次於美國、意大利、西班牙和法國。全國至今共有148,377人確診，其中4,913人為新增個案，不過留院人數繼續減少，由24日的17,049人下降至16,411人。

↓↓↓想知道其他地方的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：